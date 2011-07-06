Тимошенко: Кірєєв 20 з 32 разів порушував суддівську присягу

Екс-прем`єр-міністр України, лідер Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що головуючий у "газовій справі" суддя Родіон КІРЄЄВ неодноразово порушував суддівську присягу і видалив її із залу засідань для того, аби не дати змоги зачитати до кінця клопотання відповідного змісту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на брифінгу після виходу з будівлі Печерського районного суду Києва, де проходило слухання "газової справи" щодо неї.

"Ми заявили про відведення судді, який щонайменше 20 з 32 разів порушував суддівську присягу. І щоб не дати змоги нам закінчити оприлюднювати цю заяву, він наказав видалити мене із залу засідань. А перед цим покликав "Грифон" і "Беркут" бити журналістів", - заявила вона.

За словами лідера "Батьківщини", за всю суддівську кар`єру Р.КІРЄЄВ розглянув лише 32 кримінальних справи, з яких 20 були "проти наркоторгівлі, виробництва наркотиків, тих хто дахує наркомафію, проти вбивць". При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, ці справи були закриті, хоча в них був явний склад злочину. Крім того, за словами екс-прем`єра, в одній з цих справ "виробляли й торгували наркотиками представники чинної влади".

"Він (КІРЄЄВ - УНІАН) швидше за все просто брав за це хабарі. Він перебуває на гачку у цієї влади і проти нього потрібно порушувати кримінальну справу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас лідер "Батьківщини" відзначила, що вона як законослухняний громадянин продовжуватиме ходити на засідання суду. Крім того, вона заявила, що наказ "Беркутові" вивести із залу суду журналістів надійшов від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА через міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

Кажучи про свою поведінку в суді, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Моя поведінка є абсолютно мотивованою, я відмовилася вставати перед судом, і можу собі дозволити це робити, бо на моєму боці правда і справедливість".