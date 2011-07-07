Біля Печерського суду та станцій метро збираються прихильники Тимошенко

Біля Печерського районного суду Києва, у якому сьогодні буде продовжений розгляд кримінальної справи проти лідера партії «Батьківщина», колишньої прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, збираються її прихильники.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Печерського суду, вздовж вулиці Хрещатик та біля найближчих станцій метро вже зібралося близько 2 тис. осіб. Це переважно молодь та люди похилого віку. Вони тримають у руках прапори партії «Батьківщина» та державні прапори. Крім того, серед демонстрантів є представники партії «Фронт Змін». Організацією акції керують народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина».

Також біля Печерського суду проводять свою акцію противники Ю.ТИМОШЕНКО. Їх налічується не більше 50 осіб. Вони не мають партійної символіки і лише тримають транспаранти з написами проти Ю.ТИМОШЕНКО. Рух вулицею Хрещатик не перекрито, але з одного боку закрита одна смуга для проходу людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України планує розглядати законопроект про пенсійну реформу.

Партія «Батьківщина» сьогодні розпочинає акцію протесту проти ухвалення пенсійної реформи. Акція розпочнеться біля Печерського суду, потім демонстранти підуть до парламенту під лозунгами: «Скажемо ні пенсійному геноциду!», «Ні репресіям!».