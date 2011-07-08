Захисник Тимошенко виснажився: він просить відкласти судове засідання

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Микола ТИТАРЕНКО просить Печерський райсуду Києва відкласти судове засідання через своє погане самопочуття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку судового засідання після 10-хвилинної технічної перерви, оголошеної головуючим суддею Родіоном КІРЄЄВИМ.

«Враховуючи, який темп взяв суд у справі, прошу оголосити перерву до понеділка, оскільки через свій стан здоров’я я повністю виснажений і не можу надавати своїй підзахисній кваліфіковану юридичну допомогу», - сказав М.ТИТАРЕНКО.

Він додав: «Через ці тортури, які влаштував суд до захисту… Та організація роботи, яку визначив головуючий… Не можна кожен день надавати пояснення, а вночі готувати клопотання… Ті обставини, які на сьогоднішній день склались в організації роботи захисту, я вважаю неприпустимими».

Ю.ТИМОШЕНКО підтримала клопотання свого захисника.

Водночас представники прокуратури заявили, що для вирішення цього питання необхідні певні висновки фахівців.