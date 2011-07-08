Янукович визнав, що господарі Межигір'я живуть за кордоном

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не буде запрошувати інших журналістів до своєї резиденції в Межигір’ї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента «Української правди» про причини вибіркового запрошення журналістів до резиденції на їх професійне свято.

У відповідь на репліку журналіста, що В.ЯНУКОВИЧ вважає працівників ЗМІ з руху «Стоп цензурі!» заангажованими, Президент сказав: «Ми добре знаємо один одного вже багато часу для того, щоб зробити висновки, хто є хто, але я ніколи не буду терпіти мову ультиматумів».

Він додав, що це та мова, якою розмовляють з ним деякі журналісти.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що рух «Стоп цензурі!» на професійне свято образив своїх колег. При цьому він поцікавився у свого прес-секретаря Дарії ЧЕПАК, чи вийшла вона з лав цього руху. Д.ЧЕПАК відповіла, що її виключили з цієї організації.

Відповідаючи на запитання про запрошення у свою резиденцію, Президент зауважив, що для кожної людини власний дім має велике значення.

«Для кожної людини власна домівка, ви знаєте, що це означає. Це те святе, до якого не хотілось, щоб торкались будь-якими руками. Я такий, як і всі, і я також жива людина. Я думаю, ви не найдете Президента, який запрошував би до себе в спальню. Знаєте таких чи ні?», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав: «Це ваша справа – те, чим ви займаєтесь, у мене інші справи, які я вважаю найбільш важливими для країни, для людей, і я їм присвячую практично весь час», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо власників деяких приміщень на території його резиденції, зокрема гостьового будинку і тенісного корту, В.ЯНУКОВИЧ зауважив: «Я продовжую грати в теніс, плаваю, якщо вам потрібні господарі (цих будівель – УНІАН) шукайте їх, я думаю, вони знайдуться… Вони інколи приїжджають в Україну».

«Давайте домовимось з вами, що я запрошую в гості тільки тих, кого у мене є бажання запрошувати», - підсумував Президент.

Як повідомляв УНІАН, минулого року журналісти вимагали від В.ЯНУКОВИЧА показати їм резиденцію «Межигір’я». Тоді Президент спочатку погодився, а потім скасував своє запрошення.

На той час заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН повідомила, що В.ЯНУКОВИЧ пізніше запросить журналістів.

24 червня 2011 року Президент запросив до себе журналістів лише провідних вітчизняних телеканалів: від телеканалу «Інтер» - ведучого програми «Велика політика із Євгенієм Кисельовим» Євгенія КИСЕЛЬОВА, від Першого національного телеканалу - ведучого програми «Шустер LIVE» Савіка ШУСТЕРА, від телеканалу «1+1» - ведучого програми «Tkachenko.ua» Олександра ТКАЧЕНКА, від телеканалу ICTV - ведучого програми «Свобода слова» Андрія КУЛИКОВА.

Також на зустріч були запрошені головні редактори газети «Сегодня» та сайту «Обозреватель».