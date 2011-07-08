Пинзенику в пенсійній реформі подобається тільки підвищення віку

Екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК негативно оцінив прийняту пенсійну реформу, проте схвалив підвищення пенсійного віку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі В.ПИНЗЕНИКА.

«Прийнята редакція закону мені не подобається. Хоча в частині підвищення пенсійного віку рішення правильне. Воно було неминучим», - зазначив економіст.

Коментуючи низку інших норм закону про пенсійну реформу, В.ПИНЗЕНИК зазначив, що головним недоліком прийнятого документа є те, що він не дозволяє вирішити фундаментальну проблему солідарної системи – несправедливість. Основною метою пенсійної реформи, на переконання В.ПИНЗЕНИКА, має була стати рівність прав усіх пенсіонерів. «Всім громадянам пенсія повинна призначатися за стажем і віком. На жаль, цю проблему не вирішено. Закон, зокрема, залишає спеціальні пенсії», - констатував він.

Нагадаємо, 8 липня Верховна Рада прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

За це рішення проголосували 248 із 328 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.