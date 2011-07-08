Владу лякають новою революцією через «пенсійний геноцид»

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК упевнений, що ухвалення закону про пенсійну реформу прискорить нову революцію в Україні.

Про це повідомляє прес-служба З.ШКІРЯКА.

«У «темну», під покривом ночі, ховаючись від людей, корумпована більшість у ВР проголосувала пенсійну реформу в гіршому її варіанті. Не враховуючи поправок опозиції, наплювавши на мільйони співгромадян, вона в черговий раз проявила свою підступність. Своїм рішенням Партія регіонів, ЛИТВИН, ТІГІПКО і їхні підлабузники оголосили пенсійний геноцид усьому українському суспільству. Я думаю, що сьогодні цих горе-політиканів можна сміливо назвати ворогами українського народу», - заявив лідер «Нового Києва».

На його думку, відповідальному за пенсійну реформу віце-прем`єр-міністру Сергію ТІГІПКУ, який заробив за рік більше 200 млн. доларів, байдуже життя мільйонів співгромадян, а власна пенсія його не турбує.

«Кинути» весь народ для нього дрібниця. Значно важливіше отримати кредит МВФ, який потім можна буде сміливо розподілити «як треба», - вважає З.ШКІРЯК.

Він упевнений, що «злочинне ухвалення пенсійної реформи прискорить нову українську революцію, оскільки тепер це вже не лише політичне питання, це питання життя і смерті всіх українських громадян, питання їх виживання».

Лідер СХП нагадав, що опозиція має намір оскаржити закон про пенсійну реформу в Конституційному Суді. Разом із тим він вважає безперспективним розгляд КС цього закону. «Враховуючи продажність усієї судової системи в Україні», - додав З.ШКІРЯК.

Він вважає, що в нинішній ситуації опозиції необхідно об`єднати свої зусилля «для рішучої боротьби з кримінально-олігархічним режимом ЯНУКОВИЧА».

«Ми продовжуватимемо мобілізацію прихильників на всій території України, представників усіх соціальних груп населення, щоб восени завдати вирішального удару по владі», - сказав З.ШКІРЯК.

Крім того, З.ШКІРЯК заявив, що вважає нинішній парламент нелегітимним, а отже таким, який не має права брати на себе відповідальність за майбутнє українців. Тому він пропонуватиме опозиційним силам наполягати на розпуску Верховної Ради шостого скликання.

«Знущання з народу й знищення України як держави повинні припинитися. Недавнє міліцейське побоїще в Печерському суді й вчорашні кордони «Беркута» під час проведення мирного маршу протесту опозиції ще раз підтвердили, що ЯНУКОВИЧ не зупиниться ні перед чим, він будує Білорусь в Україні. Але влада боїться власного народу. ЯНУКОВИЧ настільки боїться Юлії ТИМОШЕНКО, що приводить під стіни суду мало не весь столичний «Беркут». Але все, що в їхньому арсеналі, - це скомпоновані кримінальні справи, куплена прокуратура й суди, все. Окрім репресій влада більше ні на що не здатна», - переконаний З.ШКІРЯК.