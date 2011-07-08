Янукович присвоїв митрополиту Володимиру звання Героя України
19:38, 08 липня 2011Політика
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Про це було повідомлено на соборі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв Предстоятелю Української Православної Церкви Митрополиту ВОЛОДИМИРУ звання «Герой України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено під час собору Української Православної Церкви, що проходить у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.
Як повідомляв УНІАН, перший за останні 19 років собор Української Православної Церкви присвячено 45-річчю архієрейської хіротонії Блаженнішого митрополита ВОЛОДИМИРА.
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