НКЗУ: час рятувати Тимошенко

Народний комітет захисту України просить країни демократичного співтовариства допомогти захистити свободу й демократію в Україні.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві комітету з приводу "судилища" над колишнім прем’єр-міністром і лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

«Просимо Уряди країн демократичного співтовариства посилити увагу до негативних процесів, які відбуваються в нашій країні, та допомогти захистити свободу й демократію», – йдеться у заяві.

У Комітеті зазначають, що у приміщенні Печерського суду м. Києва «відбувається не просто судилище, а справжнє антилюдське знущання над лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО. Це видовище, якому позаздрили б середньовічні інквізитори та сталінські прокурори. Демонстративно й зухвало порушуються права підсудної, представників засобів масової інформації, перекреслюються основи судочинства».

«Це означає: режим ЯНУКОВИЧА поклав собі за мету кинути за ґрати й усунути головного свого опонента з політичного життя України. Олігархічно-кримінальний клан привселюдно топчеться по основах законності та справедливості, зневажає права та свободи громадянина. Мета цього фарсу – залякати народ, змусити його терпіти необмежену диктатуру президента», – наголошується у заяві.

Представники Народного комітету захисту України вважають, що процес над Ю.ТИМОШЕНКО викликаний неприязню до неї чинного президента Віктора ЯНУКОВИЧА. «ЯНУКОВИЧ ненавидить Юлію ТИМОШЕНКО, бо вона не йде на компроміси, говорить правду, захищає зубожілий народ, руйнує плани нинішнього режиму з перетворення України на підсобне господарство для кількох родин, які мають членські квитки Партії регіонів», – говориться у заяві.

У комітеті наголошують, що «яким би не був вирок суду у так званій «справі ТИМОШЕНКО», він не матиме законної сили, адже процес відбувається з численними порушеннями законності, має відверто політичний, замовний характер».

У зв’язку з цим Народний комітет захисту України вимагає припинити знущання над справедливістю, законністю, демократією та забезпечити об’єктивний розгляд справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Комітет закликає усі демократичні, національні, суспільно-політичні сили країни згуртуватися для відстоювання державності України, прийти під стіни суду «і продемонструвати, що українське громадянське суспільство не змириться з початком масових репресій та запровадженням авторитарного ладу».

Заяву від імені Народного комітету захисту України підписав знаний український поет і громадський діяч Дмитро ПАВЛИЧКО.