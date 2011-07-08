Екс-голова МЗС вважає помилкою відмову від вступу до НАТО

Колишній міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає помилкою припинення роботи з приєднання країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це В.ОГРИЗКО заявив в ефірі програми "Вечір із Миколою Княжицьким" на телеканалі ТВі.

"Мені здається, це принципова помилка. Сьогодні Україна залишилася наодинці зі своїми питаннями безпеки. Ми залишилися без будь-якого можливого захисту з будь-якого боку. Ми сьогодні не йдемо в НАТО, ми сьогодні - саме собою - не члени Ташкентського договору. Де ми сьогодні?", - сказав В.ОГРИЗКО.

На його думку, сьогодні Україну не можна порівнювати з іншими країнами, які довгий час не наважувалися вступити до НАТО, оскільки вони не зазнавали таких серйозних проблем у взаєминах із найближчими сусідами, як Україна з Росією.

"Є біля Швейцарії потужна Німеччина, але вона ніколи не ставить питання про саму незалежність Швейцарії. У нас особлива ситуація: у нас досить складний партнер, який вустами своїх керівників іноді говорить, що Україна - це взагалі історична помилка, якої не повинно бути. То як же за таких обставин можна залишати країну просто посеред поля? Хто і яким чином може нас захистити?", - зазначив екс-глава Міністерства закордонних справ.

В.ОГРИЗКО також додав, що є країни, які не є членами НАТО, проте їх витрати на оборону значно вищі, ніж в Україні.

"Стан Збройних сил України складний, і це є об`єктивним фактом. Якщо ми відмовляємося йти в систему, яка здатна реально забезпечити безпеку своїх членів, то, мені здається, це помилка", - підкреслив він.