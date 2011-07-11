Міліція бреше журналістам?

Сьогодні Печерський районний суд Києва о 10.00 продовжив розгляд кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, потрапити до зали судових засідань змогли лише два телеоператори. Решту журналістів судова міліція «Грифон» не пустила до зали, мотивуючи це тим, що там начебто вже немає вільних місць.

Натомість журналісти, які потрапили до зали, стверджують зворотнє: у залі ще достатньо місць, щоб змогли розміститися журналісти.