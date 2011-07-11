Розгляд справи Луценка перенесли на четвер

Печерський районний суд Києва переніс розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на 14 липня, на 10.00.

Про це УНІАН повідомив народний депутат Юрій ГРИМЧАК.

У свою чергу, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН в інтерв’ю журналістам зазначив, що засідання перенесено у зв’язку з тим, що один із суддів колегії Оксана ЦАРЕВИЧ задіяна сьогодні в іншому судовому процесі.

За словами адвоката, сьогоднішнє судове засідання мало два основних моменти, зокрема, розглядалось клопотання про направлення справи на додаткове розслідування. В основі цього клопотання є те, що цілу низку слідчих дій не було здійснено під час досудового слідства, і той обвинувальний висновок, який був наданий, не відповідає вимогам закону, але суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

За словами І.ФОМІНА, іншим ключовим питанням у сьогоднішньому засіданні стало те, що представники Генеральної прокуратури заявили клопотання щодо допиту народного депутата Г.МОСКАЛЯ як свідка.

«Ми заперечували, оскільки він уже надавав юридичну допомогу Юрію Віталійовичу (ЛУЦЕНКУ). Крім того, прокуратура ніяк не обґрунтувала, які ж саме покази повинен надати МОСКАЛЬ, оскільки є понад 100 осіб у списку свідків, який долучений до обвинувального висновку, і в ньому МОСКАЛЯ немає», - сказав адвокат, додавши, що це клопотання судом не було вирішено і суд відклав розгляд цього питання до стадії доповнень.

«Тому ми як захист ще не знаємо, як ми будемо діяти. Напевно, ми знову заявимо клопотання про допуск МОСКАЛЯ на наступному засіданні як захисника до нашої кримінальної справи», - зазначив І.ФОМІН.