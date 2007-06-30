Нова редакція Конституції має бути схвалена на референдумі вже найближчим часом.

Про це сказав у своїй статті в тижневику “Дзеркало тижня” № 25 (654) від 30 червня - 6 липня 2007 р. заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

Він нагадав, що зміни до Конституції були задумані як технологія збереження непопулярного режиму, підготовлені без урахування громадської думки, ухвалені з грубими порушеннями конституційної процедури.

За його словами, “набуття чинності цими змінами відбулося ціною розвалу конституційного судочинства. Після внесення змін до Основного Закону рішення Конституційного Суду стали абсолютно необхідними і для нормального законотворчого процесу, і для формування нормальної взаємодії гілок влади. Проте саме в цей час робота цього органу була просто зупинена зусиллями певних політичних сил. Тоді вперше був запущений механізм блокування тих кон­ституційних механізмів, що мають запобігати узурпації влади”.

Тому підкреслює І.ПУКШИН, “результатом внесення змін до Конституції став цілковитий дисбаланс повноважень і відповідальності державних органів. Наслідки цього - спроби поставити парламент і уряд над законом, розмивання принципів верховенства права і демократичних засад держави, нездатність правосуддя їх захистити”.

“Про загрозу такого розвитку подій попереджали і українські, і європейські експерти - відповідні висновки авторитетної Венеціанської комісії були оприлюднені ще навесні 2005 року. Президент України не перебільшує, коли, аналізуючи нинішню ситуацію, говорить про небезпеку для самої українській державності. Відвести цю загрозу може тільки невідкладна конституційна реформа, - зазначає заступник глави Секретаріату Президента.

При цьому він наголошує на можливості проведенні конституційної реформи “в достатньо стислі терміни, визначивши її прості і зрозумілі принципи”.

Найпершим таким принципом І.ПУКШИН називає необхідність спиратися на Конституцію України, ухвалену 28 червня 1996 року “свого часу вона була позитивно оцінена міжнародним фаховим середовищем, її фундаментальні засади довели свою ефективність і мають бути збережені”.

“Другий принцип, за його словами, - це удосконалення насамперед мають стосуватися прав і свобод людини, гарантій їх захисту. Наприклад, ми бачимо, що з цього погляду абсолютно непотрібним є так званий «загальний нагляд» з боку прокуратури. Поява цієї новели в Основному Законі мала лише негативні наслідки, зокрема звинувачення України в недотриманні вимог Ради Європи”. І.ПУКШИН додає, на сьогодні громадяни України вже достатньо переконалися - рівень захисту їхніх прав завдяки введенню цієї норми жодним чином не поліпшився, натомість зросла спокуса використати прокуратуру як партійний «караючий меч».

Натомість, за його словами, “слід різко посилити інституційну і кадрову спроможність судової влади захистити права і свободи українських громадян. Напрями судової реформи вже окреслені Президентом України, і конституційна реформа має відкрити широкі можливості для їх реалізації. Незалежний суд, справедливість для всіх мають нарешті перейти зі стану проголошених намірів у стан доступних реалій”.

І на решті, за словами І.ПУКШИНА, “третій принцип - урахування думки громадян”. “Президент України говорить про Конституцію як про суспільний договір. Щоб стати ним, Основний Закон повинен дати відповідь на найважливіші для українського суспільства питання.

У цьому контексті він пропонує розглянути можливість запровадження в Україні інститутів народної законодавчої ініціативи, народного вето, конституційної скарги від громадян. Так само важливо відкрити додаткові можливості для зміцнення структур громадянського суспільства, розвитку незалежних ЗМІ, посилення з їх боку контролю за діями влади.

“Спираючись на ці принципи, можна швидко здійснити конституційну реформу, дати відповідь на питання про створення сильного та ефективного державного механізму”, - наголошує І.ПУКШИН”.