Тимошенко пропонує винести на референдум одразу дві Конституції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає за розробку й винесення на всенародне голосування (референдум) двох проектів Конституції, що передбачають президентську й парламентську форму правління, для того, щоб громадяни України самостійно вибрали, яка форма підходить більше для України.

Таку думку вона висловила в опублікованій сьогодні в «Дзеркалі тижні» статті.

“Народу потрібно запропонувати два готові проекти нової Конституції. В одному з цих проектів має бути представлена парламентська форма правління, в другому — президентська”, - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, не можна змішувати обидві ці форми в одну.

“Люди за останні два роки побачили, як працює «змішана система» за принципом «хто кого першим з`їсть», а тому, вважаю, дадуть правильну відповідь”, - вважає лідер БЮТ.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що проекти нової Конституції повинні готувати не політики, а фахівці в галузі конституційного права для того, щоб уникнути спроб «підстроювання» Конституції під конкретні політичні цілі.

У новому Основному Законі, на її думку, повинен міститися розділ, що визначає діяльність опозиції, а також її статус. Крім того, вважає Ю.ТИМОШЕНКО, нова Конституція має передбачати чіткі механізми контролю за діяльністю влади, а також передбачати відповідальність урядовців за відсутність роботи або невиконання законів.

«Тільки щоденна відповідальність і загроза втрати впливу дисциплінує владу, примушує її ефективно працювати на суспільство», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ вважає, що нова Конституція повинна також зробити дійсно незалежними українських суддів, шляхом виборності суддів, а також створення системи відкликання суддів за «грубе неправосуддя». Новий Основний закон також, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, повинен передбачати відсутність пільг і депутатської недоторканності.

Коментуючи пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКО про зміну Конституції, Ю.ТИМОШЕНКО висловила підтримку ініціативи скоротити кількість народних депутатів, проте не погодилася з пропозицією створити двопалатний парламент, вважаючи, що це може вести лише до подальшого розколу країни, а не до її об`єднання.