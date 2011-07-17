У Чернігові пропонують змінити радянські назви вулиць

У Чернігові громадський комітет з відзначення 20-річчя Незалежності України запропонував міській владі перейменувати вулиці, назви яких залишилися з часів УРСР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської обласної організації Української народної партії, відповідне звернення члени комітету передали міському голові Чернігова Олександру СОКОЛОВУ. Звернення підписали голови обласного осередку УНП Володимир СТУПАК та обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» Василь ЧЕПУРНИЙ.

Громадський оргкомітет просить мера розглянути і винести на сесію міської ради питання про перейменування та повернення історичних назв вулиць.

Зокрема, вулицю Воровського пропонується перейменувати на вулицю Івана Мазепи, вулицю 50-річчя ВЛКСМ – на вулицю Героїв Крут, вулицю Дзержинського – на вулицю Олександра Довженка, вулицю 50 років СРСР – на вулицю Архієпископа Лазаря (Барановича).

Крім того, оргкомітет просить повернути вулиці Белінського історичну назву Єлицька, а існуючу на околиці Чернігова вулицю Довженка перейменувати на провулок Олександра Довженка.

Ініціатори перейменування вулиць вважають, що влада не приділяє уваги питанню вшанування славетних земляків та історії Чернігова. Водночас вони вказали на ганебність для українського народу та його держави існування назви вулиці Белінського, адже цей російський діяч ХІХ століття не мав жодного стосунку до Чернігівщини й до того ж був українофобом.

«Розгляд подання Чернігівського обласного громадського оргкомітету з відзначення 20-річчя Незалежності України стане перевіркою влади на український державний патріотизм», - підкреслює прес-служба УНП.