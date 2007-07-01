Звільнені хлопчик і дівчинка, викрадені півтора місяці тому в Петербурзі

Викрадені 15 травня в Петербурзі діти звільнені, повідомив РІА “Новости” представник прес-службі міської прокуратури.

За його словами, Діма і Саша Бородуліни звільнені спільними зусиллями правоохоронних органів, журналістів і ділових кіл.

"Дівчинка була звільнена в ніч з 27 на 28 червня, хлопчик - минулої ночі. Силові заходи не застосовувалися. Викуп також не виплачувався", - сказали в прокуратурі.

Там додали, що порушена за фактом викрадення дітей кримінальна справа продовжує розслідуватися, злочинці не викриті і не затримані.

Двоє дітей - 11-річна Олександра і шестирічний Дмитро Бородуліни були викрадені 15 травня пізно ввечері в Адміралтейському районі Петербурга. Їх батька, який віз дітей додому із спортивного клубу, невідомі вдарили по голові, після чого посадили хлопчика і дівчинку в автомобіль "ВАЗ" і втікли.