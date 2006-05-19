Черновецький вийде до людей ”на зло” і смішити не буде

Завтра о 13.00 Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ проведе біля будівлі міської державної адміністрації чергову зустріч з киянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив під час розширеної колегії КМДА.

За його словами, завтра ж, з 10.00 до 12.00, прийом громадян біля кожної районної адміністрації столиці проведуть їх голови.

«Завтра я проведу зустріч біля мерії на зло тим, хто зірвав мені зустріч минулого разу… По районах зустрічі повинні відбутися раніше – з 10.00 до 12.00. Мені потрібні ваші проблеми», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до керівників районів Києва.

«Мета цієї зустрічі - не насмішити людей, як подають це в деяких випадках корумповані ЗМІ, а мене цікавить чужа біда. Багатьох бід ми не знаємо, але вони є», - додав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також сказав, що йому важко проводити подібні зустрічі біля мерії, але все ж таки він покладається на свій досвід і збирається надалі продовжити таку практику.

Мер столиці звернувся до голів адміністрацій районів із побажанням бути «публічними». Крім того, він доручив проводити керівництву районів громадські слухання щонеділі в кожному мікрорайоні. «Це стосується всіх голів адміністрацій. Зібралися і з`ясували, у кого які проблеми, намітили і вирішили. Звичайно, важко йде рішення питань, але я вимагаю, щоб це було», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він додав, що таке спілкування з жителями буде корисне головам районів, оскільки «на наступних виборах ви (керівники районів – УНІАН) і на мера зможете тоді балотуватися, тому що вас полюблять у вашому районі».

У разі браку грошей на розв’язання проблем у районах Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв вирішувати їх у мерії, при цьому повідомивши, що «бюджет (міський) зараз поповнюється краще».

Як повідомляв УНІАН, за результатами зустрічі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з жителями Києва було зареєстровано 3 тисячі заяв.