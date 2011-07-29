Дубина в суді розповів про роль Ющенка у газовій історії
«У цій угоді принаймні три зла»
Колишній голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що Росія як умову підписання газових контрактів 2009 року висунула Україні вимогу про необхідність закупівлі 11 млрд. кубометрів природного газу в якості погашення боргу компанії «РосУкрЕнерго» перед російським ВАТ «Газпром».
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА заявив сьогодні під час надання показів як свідок у кримінальній справі проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.
«На той момент існував борг 2,8 млрд. доларів, і закупівля 11 млрд. куб. м газу – це було вимогою російської сторони для того, щоб був погашений цей борг. Мене здивувало, що після підписання цих угод російська сторона почала стверджувати, що це було нашою ініціативою», - сказав О.ДУБИНА.
У своїх показах екс-голова НАК «Нафтогаз» також зазначив, що сприймав компанію «РосУкрЕнерго» як компанію російського ВАТ «Газпром». Водночас він підтвердив, що неодноразово зустрічався з акціонерами цієї компанії з української сторони. «Я три рази зустрічався з ними в кабінеті Віктора Андрійовича (ЮЩЕНКА) і два рази – у БАЛОГИ (Віктор БАЛОГА на той час очолював Секретаріат Президента Віктора ЮЩЕНКА – УНІАН)», - уточнив він.
Крім того, О.ДУБИНА вважає, що саме під впливом тодішнього Президента України В.ЮЩЕНКА Україна втратила можливість закупівлі альтернативного природного газу в Узбекистані та Туркменістані. У зв’язку з цим О.ДУБИНА зазначив, що угода від 4 січня 2006 року між «РосУкрЕнерго», «Газпромом» та НАК «Нафтогаз України» не лише розірвала прив’язку формування ціни на газ до ставки його транзиту і встановила незмінний тариф транспортування газу територією України, але й позбавила можливості отримувати альтернативний азійський газ. «В цій угоді принаймні три зла», - вважає О.ДУБИНА. «Я вважаю, що підписання цієї угоди було політичним рішенням, яке приймав Віктор Андрійович. Нехай він розповість (про цю угоду – УНІАН)», - додав О.ДУБИНА.
Крім того, екс-голова НАК «Нафтогаз України» зазначив, що в умовах припинення транзиту російського газу до Європи єдиним можливим варіантом розв’язання цієї газової кризи було підписання угод між Росією й Україною, яке відбулося 19 січня 2009 року.