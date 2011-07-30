Томенко радить Попову кинути "псевдо-боротьбу" і зайнятися Черновецьким

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО радить влади займатися не псевдо-боротьбою з корупцією, а нарешті притягнути до відповідальності за корупційні діяння команду мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

"Єдиним реальним показником задекларованої боротьби з корупцією буде розслідування зловживань ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди, а не боротьба з опозицією", - сказав М.ТОМЕНКО. Віце-спікер порадив владі вести не політичну та інформаційну боротьбу, а почати справжню правову боротьбі з корупцією. Він наголосив, що нині боротьбі з корупцією для влади здебільшого зводиться до боротьби з корупцією проти опозиції, або до інформаційних повідомлень як боротьба з корупцією набирає широких масштабів. "Але найбільш прорекламований процес проти так званої політичної діяльності молодої команди мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - на нулі", - сказав М.ТОМЕНКО. Заступник голови ВР нагадав, що неодноразово і голова КМДА Олександр ПОПОВ та інші представники команди Президента наголошували на тому, що "команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО" розкрала Київ. За його словами, відкриття кримінальних справ проти друго-третього ешелону команди нинішнього мера навряд чи можна назвати боротьбою з корупцією. "Поки що жоден з керівників міста не поніс відповідальності, при чому на це навіть немає жодного натяку", - сказав він.

«Ще більш цинічною в цій так званій боротьбі з корупцією, яка зводиться лише до інформаційних повідомлень, є те що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ де-юре залишається мером Києва», - вважає М.ТОМЕНКО. За його словами, вся діяльність мера за 2011 рік звелася до того, що він нібито підписав три розпорядження про скликання сесій Київради та два про відміну своїх попередніх рішень. Крім того, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився нагородити преміями та провести свято День українського прапора. "Це єдиний мер в світі, який при посаді за останні півроку взагалі нічим не займається. Журналісти та експерти жартують, що можливо він відкрив представництво Київської міської влади за кордоном у вигнанні", - сказав М.ТОМЕНКО.