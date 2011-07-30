У регіонах підприємців навчають самозахисту від контролюючих органів

В рамках «Літньої самоорганізації» в регіонах завершується формування ініціативних груп акції «Вперед», проводяться семінари для підприємців, активно ведуть роботу виїзні громадські приймальні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Громадянської акції «Вперед».

Голова Народної колегії акції «Вперед», голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи проведення другого етапу акції «Вперед» - «Літня самоорганізація» - сказала, що «заходи, що проводяться активістами акції «Вперед» дозволяють максимально скоротити дистанцію між потребами і вимогами людей справи та законодавчою діяльністю парламенту».

За участю керівників штабу Всеукраїнської акції вже проведені виїзні заходи в Кам`янець-Подільському, Житомирі, Кіровограді, Запоріжжі, Мелітополі, Дніпропетровську та Кривому Розі, під час яких пройшли сотні зустрічей з підприємцями. Основне завдання роботи виїзних громадських приймалень у регіонах: роз`яснення цілей і завдань акції «Вперед», проведення семінарів з навчання підприємців самозахисту від контролюючих органів, самоорганізація людей, створення ініціативних груп «Вперед».

Голова Народної колегії акції «Вперед» Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що активна робота на місцях дозволяє постійно підтримувати зв`язок з людьми і оперативно реагувати на їхні запити. «Завдяки тісному спілкуванню з підприємцями нам вдалося підготувати пакет законопроектів« Народна реформа», частина з яких під тиском громадськості були прийняті Верховною Радою. Зараз ми закінчуємо підготовку другого пакета «Народної реформи», до якого увійшли законопроекти, на ухваленні яких наполягають люди під час зустрічей у регіонах. Таким чином, акція «ВПЕРЕД» дозволяє максимально скоротити дистанцію між потребами і вимогами людей справи та законодавчою діяльністю парламенту», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами керівника навчального центру Акції «Вперед» Ірини КАСЬЯН, всі акції проходять з аншлагом і збирають до 300 підприємців. «Приїжджаючи в нове місто ми спочатку відчуваємо насторожене ставлення до активістів акції «Вперед». Але коли наші фахівці починають відповідати на конкретні запитання підприємців, пояснювати їх права, на конкретних прикладах навчати правилам спілкування з контролюючими органами, лід недовіри починає танути. Закінчити такі зустрічі набагато складніше, ніж почати - нас просто не хочуть відпускати. Люди переконуються в компетентності наших активістів і з подивом дізнаються, що можна і потрібно відбиватися від контролерів, використовуючи знання законодавства. Зазвичай нас просять приїхати ще й залишити якомога більше брошур по самозахисту малого бізнесу», - зауважила І.КАСЬЯН.

За її словами, особливим успіхом на таких зустрічах користуються виступи юристів - консультантів по веденню, захисту бізнесу і взаємодії з контролюючими органами. Вони дають детальні роз`яснення з основним законами України, які безпосередньо стосуються підприємницької діяльності. Як з`ясувалося, представники малого бізнесу дуже погано знають базові законодавчі акти про основи регуляторної політики, про державний контроль, про дозвільну систему. Саме це дозволяє численних контролерам вимагати незаконні побори з підприємців. Тому люди з величезним інтересом відвідують заходи, що проводяться активістами «Вперед».

До кінця року керівники Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» планують охопити роботою виїзних громадських приймалень усі регіони України. У серпні виїзні семінари пройдуть у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. 14 вересня активісти «Вперед» планують провести «Народну варту» із запрошенням урядовців і представників парламентської більшості для звіту про свою діяльність. Також на 22 вересня заплановано проведення розширеної Народної колегії акції «Вперед» у вигляді мітингу протесту «Осінній наступ».