Шухевич для ВАСУ - не герой

Суддя Штульман оголосив рішення

ВАСУ залишив у силі судове рішення про незаконність присвоєння Шухевичу звання Герой України Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) залишив у силі постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України "Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України" (від 12 жовтня 2007 року №965/2007). Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя-доповідач у справі Ігор ШТУЛЬМАН. Таким чином Вищий адмінсуд не задовольнив касаційні скарги колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, сина головнокомандувача Української повстанської армії Р.Шухевича Юрія-Богдана ШУХЕВИЧА, Олександра БЕСЕДКОВА, Юрія ШЕЛЯЖЕНКА та Івана МАКАРА.

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