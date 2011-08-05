«Батьківщина» на Хрещатику встановлює намети

Партія «Батьківщина» на Хрещатику, біля Печерського районного суду, встановлює намети для проведення безстрокової акції протесту проти арешту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після того, як учасники акції почали встановлювати залізні каркаси під намети, до них підійшли працівники міліції, які стали на деталі каркасів наметів, аби перешкодити їхньому встановленню.

Водночас, учасникам акції вдалося встановити два намети.

Працівники міліції не чинять більше ніяких дій, але й нічого не пояснюють журналістам.

Тим часом арочний вхід, який веде до будівлі Печерського районного суду, повністю зайнятий працівниками міліції, які скупчилися за залізною огорожею.