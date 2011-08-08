Філарет нагадав Кірєєву, що йому ще перед Богом звітувати

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ закликає суддю Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА відпустити екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО на поруки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Київської патріархії, у зверненні до Р.КІРЄЄВА йдеться, що Ю.ТИМОШЕНКО «є членом Православної церкви, віруючою людиною. Також і як громадський та політичний діяч вона користується повагою і підтримкою багатьох громадян України, широко знана за кордоном. Враховуючи це, а також думку значного числа парафіян Київського патріархату, які звертаються до мене з відповідними проханнями, маючи обов’язок піклування і заступництва за ув’язнених перед владою, від імені Київського патріархату і від себе особисто звертаюся до Вас з проханням змінити запобіжний захід щодо ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівни – звільнити її з-під арешту та дозволити взяти на поруки».

«Численні заяви та звернення українських державних, політичних та громадських діячів, які відреагували на арешт Ю.ТИМОШЕНКО 5 серпня, свідчать про те, що ця подія різко посилила суспільну напругу і політичне протистояння. Судячи із заяв, вона також викликала занепокоєння у іноземних державних та громадських діячів, що спричиняє погіршення міжнародного авторитету України, може зашкодити інтересам нашої держави», зауважив патріарх ФІЛАРЕТ.

Він зазначив: «Наскільки я знаю Юлію Володимирівну особисто і як можна бачити з попередніх подій, ТИМОШЕНКО Ю. В. не схильна до втечі з-під слідства чи ухилення від суду. Також, не обіймаючи більше посад у органах державної влади, вона не може чинити інкриміновані їй обвинуваченням дії, а саме – перевищення службових повноважень. Тому, на мою думку, подальше утримання ТИМОШЕНКО Ю. В. під вартою не стільки сприятиме більш об’єктивному судочинству, скільки посилюватиме суспільну напругу та підриватиме авторитет України на міжнародній арені. Усі ці обставини та пастирський обов’язок і спонукають мене просити Вас дозволити взяти ТИМОШЕНКО Юлію Володимирівну на поруки».

Патріарх висловив переконання, що, «знаючи, як православна християнка, про приклад Господа нашого Ісуса Христа і багатьох святих, які, незважаючи на особисту думку, не ухилялися від суду, Юлія ТИМОШЕНКО також не буде ухилятися від суду та не перешкоджатиме встановленню істини у справі. Зі свого боку я також вживатиму всіх можливих заходів та впливатиму на ТИМОШЕНКО Ю. В., щоби вона, будучи звільнена на поруки, за першою вимогою з’являлася до суду та сприяла судочинству».

Патріарх ФІЛАРЕТ, звертаючись до Р.КІРЄЄВА, наголосив: «Обов’язок Церкви – виступати на боці справедливості, але разом з тим закликати і до милосердя, «бо немилостивий суд тому, хто не творив милості; милість же підноситься над судом» (Послання ап. Якова, 2:13). Про це та багато іншого я вже раніше писав у листі, надісланому на Вашу адресу. Тут же, користуючись нагодою, я хочу лише ще раз нагадати про особливу відповідальність суддів, які виконують не лише справу людську, але й діло Боже, за яке звітуватимуть перед Всевишнім. Всі ми при кінці світу постанемо на суд Господній, і той, хто чинить милосердно, може сподіватися на Боже помилування. Тому я закликаю Вас не відмовити у цьому проханні та виявити милосердя. Розуміючи, яка на Вас лягає міра відповідальності, я молитовно прошу у Господа укріпити Вас у суддівському служінні, дати сили й мудрість для прийняття правильних рішень та встановлення істини у справі».