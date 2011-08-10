Автор закону про судовий збір заспокоює ЗМІ

Автор закону «Про судовий збір», народний депутат України (позафракційний) Володимир ПИЛИПЕНКО наголошує, що закон про судовий збір не створює підстави для утисків засобів масової інформації.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.ПИЛИПЕНКА.

«У зв’язку з прийняттям Закону України «Про судовий збір» багато журналістів висловлюють занепокоєння, що прийняття цього закону відкриває можливість для розправи над «неугодними» журналістами та ЗМІ шляхом пред’явлення мільйонних позовів про моральне відшкодування. Найбільше зауважень щодо цього закону висловив у своїй заяві Громадський рух «Стоп цензурі!», - зауважив народний депутат.

Він наводить цитату із заяви «Стоп цензурі!»: «Новий закон фактично повертає ситуацію, що існувала до 2003 року і дозволяла будь-кому, хто незадоволений публікацією, подати на ЗМІ в суд, сплативши мізерне мито. Суми морального відшкодування, якого вимагали у таких справах до 2003 року, сягали мільйонів гривень, у той час як сума мита була неспівмірною».

За словами В.ПИЛИПЕНКА, дійсно, норма названого закону передбачає фіксований судовий збір у справах щодо відшкодування моральної шкоди за позовами про захист честі, гідності та ділової репутації. Він зазначив, що йдеться про всіх фізичних та юридичних осіб, а не виключно про ЗМІ. «Тобто кожен громадянин, кожна організація отримали право захистити свою честь та гідність, сплативши менше мито. У тому числі й мас-медіа та журналісти мають право захищати свою ділову репутацію», - додав автор закону.

За його словами, після набуття чинності законом — 1 листопада 2011 року – сума збору для названої категорії справ не відрізнятиметься від справ майнового характеру та становитиме 1% ціни позову (але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше трьох розмірів заробітної плати). Для порівняння: на сьогодні діє прогресивна шкала ставки державного мита – чим вище сума заявленого морального відшкодування, тим більший відсоток від ціни позову необхідно платити за його подачу.

Водночас В.ПИЛИПЕНКО наголосив, що ключовим моментом закону є те, що судовий збір не виконує функцію регулювання кількості позовів про захист честі та гідності і не встановлює гарантій діяльності для ЗМІ. Предметом законодавчого регулювання нового закону є лише збір коштів до державного бюджету для забезпечення належної матеріально-технічної бази судів, пояснив народний депутат.

В.ПИЛИПЕНКО нагадав, що право на судовий захист, як і право на свободу слова, встановлено Конституцією та законами України, а не Законом «Про судовий збір».

«Саме тому особу, якій завдано шкоди, не повинна зупиняти висока ставка судового збору. Окрім того, згідно із процесуальним законодавством, судовий збір підлягає стягненню зі сторони, що програла. Інакше кажучи, судовий збір за обґрунтований позов все одно доведеться сплачувати відповідачу», - зазначив автор закону.

За його словами, якщо уважно вивчити судову практику, то можна побачити, що пред’явлення обґрунтованих позовів про моральне відшкодування трапляється нечасто. Довести у суді заподіяння моральної шкоди та обґрунтувати її розмір дуже складно, оскільки моральне відшкодування не піддається чіткому грошовому розрахунку.

«Тим більше, це стосується справ про захист честі, гідності та ділової репутації, де мова не йде про, наприклад, фізичні каліцтва та пов’язані з цим моральні страждання», - додав В.ПИЛИПЕНКО.

За його словами, обов’язок довести заподіяння моральної шкоди законодавство покладає на позивача. Як свідчить судова практика, навести переконливі аргументи щодо нанесення значної моральної шкоди розповсюдженням відомостей надто складно, а тому суди дуже обережно підходять до задоволення подібних вимог.

«Також не слід забувати, що розмір відшкодування заподіяної шкоди завжди визначає суд, а не позивач», - наголосив народний депутат.

За його словами, як свідчить практика, суди першої інстанції переважно присуджують до сплати суми у розмірі від 1 до 10 тис. грн., інколи (з врахуванням певних обставин справи) – до 15 тисяч грн. «Випадки стягнення шкоди у більшому розмірі є досить поодинокими. При цьому нерідко апеляційна інстанція зменшує суми відшкодувань», - додав В.ПИЛИПЕНКО.

Він також спростовує припущення руху «Стоп цензурі!» про те, що «…Економічний тиск на ЗМІ є одним із видів цензури, яку можуть здійснювати як провладні суб’єкти, так і наближені до влади комерційні організації».

«Закон «Про судовий збір» жодним чином не змінює процесуальні норми щодо обов’язку доведення заподіяння моральної шкоди та обґрунтування її розміру.

Відтак кількість обґрунтованих позовів до ЗМІ жодним чином не може залежати від розміру ставки судового збору. Підстав стверджувати про створення передумов для утиску ЗМІ з прийняттям закону «Про судовий збір» немає», - наголосив В.ПИЛИПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон України “Про судовий збір”. Президент підписав закон 28 липня.