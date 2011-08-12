Кузьмін думає, що свідки «риють могилу» Тимошенко

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що усі свідки, допитані у суді у "газовій" справі екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, "викривають" її вину.

Про це Р.КУЗЬМІН заявив в інтерв`ю журналу "Фокус".

"Жоден з свідків звинувачення не перейшов на бік ТИМОШЕНКО. Вони свідчать, викриваючи підсудну, повністю підтверджують сказане слідчим прокуратури", - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, свідчення колишнього заступника генерального прокурора Тетяни КОРНЯКОВОЇ також є підтвердженням висунутого звинувачення. "Згідно із законом, діяльність прем`єр-міністра регулюється Конституцією, Законом про Кабінет міністрів і регламентом. Конституція урядовцю дозволяє тільки дії, які прямо передбачені у законі. І все. Немає в законі дозволу виконувати якісь дії – отже, для урядовця це означає заборону. Жоден закон України і регламент Кабміну не дозволяє прем`єр-міністру підписувати такі директиви одноосібно", - заявив Р.КУЗЬМІН.

На його думку, ще один свідок - екс-міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН не стверджував, що Ю.ТИМОШЕНКО напряму не передавала главі НАК "Нафтогаз України" Олегу ДУБИНІ свої директиви. "Він так не говорив. Сказав, що точно не пам`ятає, але йому "здається", що документи передавалися через нього. А ось ДУБИНА і йому, і ТИМОШЕНКО нагадав, що спочатку ТИМОШЕНКО вручила директиви ДУБИНІ, а потім ДУБИНА вже передав їх ПРОДАНУ для підпису", - пояснив він (відповідно до законодавства, прем`єр-міністр не має право втручатися у діяльність НАК "Нафтогаз України". Це підприємство підлягає Кабінету міністрів, а його управління здійснюється главою компанії і Наглядовою радою, яку очолює міністр палива і енергетики - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, колишній заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА 28 липня під час допиту в Печерському райсуді Києва як свідка у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО підтвердила, що директиви, які були підписані на переговори між НАК "Нафтогаз України" і російським ВАТ "Газпром", не можуть розглядатися як директиви уряду.

При цьому Т.КОРНЯКОВА послалася на відповідні висновки тодішнього міністра юстиції Миколи ОНИЩУКА, а також нинішнього міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, в яких наголошувалося, що директиви, підписані Ю.ТИМОШЕНКО, “не можуть кваліфікуватися як директиви уряду, що підпадають під регулювання законом".