Юрист: Тимошенко сидить через те, що закони прописані недолуго

І політична, і правова ситуація, яка склалася на даний момент із зміною запобіжного заходу екс-прем`єру Юлії ТИМОШЕНКО, вигідна усім сторонам процесу.

Таку думку висловив УНІАН віце-президент адвокатської фірми "Грамацький і партнери" Юрій ЗАБІЯКА, коментуючи сьогоднішню відмову Апеляційного суду Києва розглянути скаргу про зміну запобіжного екс-прем`єр-міністру заходу.

«Суди не відступили від “букви” закону, а захист підсудної дістав можливість звертатися до Європейського суду з прав людини», - відзначив юрист.

Як роз`яснює Ю.ЗАБІЯКА, зміна запобіжного заходу у процесі розгляду справи в суді регулюється лише однією «бланкетною», або відсильною, нормою – ст. 274 КПК України, яка свідчить, що, обираючи запобіжний захід, суд має керуватися розділом 13 КПК, який у принципі «прописано» під досудове слідство. Зокрема, ст. 165-2 передбачає можливість подачі апеляції на ухвалу судді про узяття під варту підозрюваним, звинуваченим, їх захисниками і/чи представниками, однак не підсудним.

Іншими словами, відзначив юрист, "пан КІРЄЄВ (Родіон КІРЄЄВ - суддя Печерського районного суду Києва, головуючий у справі Ю.ТИМОШЕНКО), а далі і Апеляційний суд, скористалися буквальною неузгодженістю норм, які вказують на те, що Юлія Володимирівна, будучи вже у статусі підсудної, ані сама, ані через своїх захисників не може оспорювати зміну запобіжного заходу".

У цілому Ю.ЗАБІЯКА вважає, що це дуже вигідна позиція для всіх сторін даного процесу – суддя Р.КІРЄЄВ вже все одно «під ударом», апеляційна інстанція не розглядає фактичні обставини зміни запобіжного заходу і таким чином «йде з-під удару» за формальними ознаками. При цьому, Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники вичерпують всі можливості захисту своїх прав, передбачені національним законодавством в частині взяття під варту, і тепер можуть звертатися до Європейського суду з прав людини з цього питання.

Ю.ЗАБІЯКА також додав, що за такого буквального тлумачення законодавства судом, розв’язати питання про зміну запобіжного заходу Ю.ТИМОШЕНКО можливо тільки шляхом регулярної подачі клопотань захисту судді, з розрахунку на те, що суддя сам в якийсь момент вирішить змінити своє попереднє рішення і замінити взяття під варту на інший запобіжний захід. “Але це - неправильно”, - резюмував юрист.

Найбільш насторожує в цьому те, відзначає юрист, що на догоду політичним мотивам суди можуть піти на повідку даного гучного рішення і в рамках інших справ трактувати ст. 165-2 КПК України не у контексті іншої – ст. 274 КПК, а суто буквально, відмовляючи іншим підсудним у праві судового оскарження ухвали про зміну запобіжного заходу на стадії судового розгляду. Тим самим порушуватиметься основоположне право на захист кожного окремо взятого підсудного, вважає Ю.ЗАБІЯКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва відмовився приймати до розгляду по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на рішення Печерського райсуду про її арешт.

Суддя Ольга ЄФІМОВА послалася на те, що згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу, постанова Печерського суду про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на взяття під варту не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Згодом прокурор з боку звинувачення Віктор КЛИМЕНКО роз`яснив, що “окремий розгляд подібних судових рішень в апеляційному порядку не передбачено КПК. Відповідно до встановлених норм, таке рішення оскаржується тільки одночасно з рішенням по суті висунутого звинувачення".

Довідка УНІАН. Суд по т.з. "газовій справі" розпочався 24 червня. Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачують у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році і завданні збитків державі.

5 серпня суд ухвалив рішення змінити підсудній запобіжний захід з підписки про невиїзд на взяття під варту за висловлення неповаги до суду і перешкоджання судового розгляду. В постанові Печерського районного суду про зміну запобіжного заходу було вказано, що “Постанова окремому оскарженню не підлягає”.

Захист оскаржив рішення постанови про арешт в апеляційному порядку.

У Поясненні своєї правової позиції, яке було опубліковане в ЗМІ за підписом Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, зазначалося: “...Висновок суду про заборону окремого оскарження постанови суду про зміну запобіжного обраного заходу ніяк не обґрунтований у зазначеній постанові, є безпідставним, а як наслідок – судове рішення, прийняте від імені України, не відповідає критерію законності і обґрунтованості».