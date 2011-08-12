Данилюк: Інтерпол чудово знає, з ким має справу в особі Януковича

Громадянський рух "Спільна справа" звинувачує владу у переслідуванні опозиції за допомогою Інтерполу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі громадянського руху "Спільна Справа" із посиланням на координатора руху Олександра ДАНИЛЮКА.

"Це неймовірна ситуація. Де і в якій цивілізованій країні державний діяч може опуститись до рівня боротьби з опонентами? Ці наперсточники і шулери, що привласнили владу в Україні, просто втратили глузд і відчуття самозбереження. Але надзвичайно обурює поведінка Євросоюзу і того ж Інтерполу, які чудово знають з ким мають справу в особі ЯНУКОВИЧА. І при цьому не навантажують себе перевіркою такої неоднозначної інформації, включають її до повідомлень для посольств тощо", - сказав О.ДАНИЛЮК.

За його словами, від чинного представника вітчизняного МЗС стало відомо, що Адміністрація Президента, починаючи з травня 2011 року, почала включати до списків розшукуваних осіб, а також осіб, що є підозрюваними у скоєнні кримінальних злочинів і перебувають в оперативній розробці МВС та СБУ, - імена опозиційних громадських активістів. Мова йде про списки, які надаються до штаб-квартири Інтерполу у французькому місті Ліон.

Координатор руху повідомив, що приводом для з`ясування ситуації стала відмова посольств країн-членів Євросоюзу у оформленні віз представникам організації, незважаючи на надані належно оформлені документи. Зокрема, за його словами, йдеться про відмову посольством Греції у наданні візи активістові "Спільної Справи" Олександрові КРАВЧУКУ, який був активним учасником акції "Україна без Кучми", зазнавав в Україні переслідувань і прожив чотири роки в Угорщині зі статусом політбіженця.

О.ДАНИЛЮК повідомив, що громадянський рух готує офіційне звернення до представництва Єврокомісії в Україні з вимогою провести розслідування даних фактів, дати офіційне пояснення причин виникнення такої ситуації.

Крім того, на його думку, Генеральна прокуратура України має провести розслідування, встановити ініціаторів такого заходи боротьби з опозицією.