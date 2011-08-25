Чоловік Тимошенко: була вказівка з гори брати аналізи лише лікарям МОЗ

Чоловік екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО стверджує, що за вказівкою «згори» брати аналізи у його дружини з метою обстеження організму дозволили тільки лікарям Міністерства охорони здоров`я України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТИМОШЕНКО заявив в інтерв`ю журналістам перед мітингом прихильників опозиції біля пам`ятника Тарасу Шевченку в Києві.

«Була з прокуратури й навіть згори вказівка в руки нікому не віддавати (аналізи), окрім як у МОЗ, тобто навіть наші лікарі не можуть отримати її аналізи крові», - сказав О.ТИМОШЕНКО.

За його словами, важко дати зрозуміле пояснення цій вимозі.

«Це суперечить усім правам, людським звичайним правам», - підкреслив О.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим, він підтвердив, що під час вчорашнього огляду медичною комісією, до складу якої увійшов особистий лікар екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, аналізи у Ю.ТИМОШЕНКО не брали.

За словами чоловіка екс-прем`єра, він не хоче озвучувати свої версії того, що відбувається, хоча має їх, у тому числі й самі негативні.

«Мені незрозуміло, чому лікар, який оглядає її (Ю.ТИМОШЕНКО) близько 10 років, не може узяти аналіз крові», - зазначив О.ТИМОШЕНКО.

Він підкреслив, що це лікар, якому сім`я ТИМОШЕНКІВ довіряє.

О.ТИМОШЕНКО також зазначив, що в майбутньому сторона екс-прем`єра наполягатиме на тому, щоб її лікар зміг належним чином провести обстеження своєї пацієнтки. «Щоб ми могли взяти аналіз крові, щоб ми могли зрозуміти, що відбувається з нею і як її можна лікувати», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 серпня захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров`я й попросив Печерський райсуд допустити до неї в СІЗО лікаря.

У свою чергу, прокурор попросив суд дати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем`єр-міністра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров`я України.

23 серпня медична комісія, до складу якої увійшов особистий лікар екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, в слідчому ізоляторі провела обстеження стану її здоров`я. Як заявила прокурор Лідія ФРОЛОВА, комісія не виявила якихось відхилень у стані здоров`я підсудної.