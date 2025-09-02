Найнебезпечніша для цих птахів - сніжна і морозна зима.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику мешкають куріпки, які нещодавно тут були рідкістю. Про це розповіли фахівці установи, які також оприлюднили відповідні фото.

"У Чорнобильському заповіднику сіра куріпка нечастий гість. Вона обирає відкриті простори - луки, перелоги, покинуті села. Осіла, тримається своїх територій цілий рік. Ще кілька років тому зустріти куріпку було рідкістю. Але зараз їхня чисельність різко зросла і виводки трапляються часто, іноді по 20-25 пташенят у групі", - розповіли дослідники.

Зазначається, що рябенькі, схожі на курочок пташки. На жаль, вони мають чимало природних ворогів, які полюють на суходолі та у повітрі. Однак найнебезпечніше для них - сніжна і морозна зима: у такий період важко знайти їжу, і вони стають легкою здобиччю для хижаків.

Відео дня

Щоб вижити у холоди куріпки збираються у великі зграї - згуртованість допомагає їм пережити морози та нестачу їжі.

Жителі Чорнобильського заповідника

Як писав УНІАН, нещодавно науковці розповіли про вовків, що мешкають у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Зокрема влітку вони можуть виглядати не такими гладкими, як у холоди. В період линьки вовки нерідко мають доволі непривабливий вигляд, особливо якщо полювання було невдалим. Однак саме у теплу пору року хижаки отримують доступ до більш різноманітного харчування - меню включає навіть фрукти та овочі. Ласують сирі й яйцями та пташенятами наземних птахів.

Також поблизу Чорнобильської АЕС помітили рідкісних коней Пржевальського. За словами науковців, диким коням дуже важливий достаток корму та затишок для відпочинку. Кінь Пржевальського - єдиний вид диких коней, який зберігся до наших днів. Зазвичай його можна побачити лише в зоологічних парках та заповідниках.

