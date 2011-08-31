Джига запевняє, що він не міг бути при розмові Кравченка з Кучмою

Вінницький губернатор, колишній 1-й заступник глави МВС - начальник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Микола ДЖИГА заперечує свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Протягом багатьох років звучить моє прізвище в тому, що я був свідком розмови з відповідними особами, де обговорювалось питання про вбивство журналіста. На ці запитання я відповідав і в Генеральній прокуратурі, і журналістам, і на досудовому слідстві, і на ці запитання я давав вичерпні відповіді. Моя причетність до справи Гонгадзе полягає тільки в тому, що я певний час займався контролем за її розслідуванням і оперативно-розшуковими заходами на першій стадії, коли журналіст зник. Іншої причетності до цієї справи немає», - заявив М.ДЖИГА.

На його думку, поведінка екс-глави Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА продиктована тим, що він не хоче бути ув’язненим довічно. «Те, що говорить сьогодні ПУКАЧ, – в нього вільна лінія поведінки, і я думаю, що в цьому є його позиція – він, мабуть, хоче придумати собі якусь версію, щоб вийти на свободу через певний час, щоб не було довічного ув’язнення. Вже тепер відомо, що він сам скоїв цей злочин, тому що він це визнав, хоча до того, як його затримали, до того, як почали допитувати усіх – ніхто і в тому числі і я, не вірив, що ПУКАЧ міг здійснити такий злочин», - сказав М.ДЖИГА.

Він також повідомив, що ніколи не бачив Володимира ЛИТВИНА на території Міністерства внутрішніх справ. «Відносно пана ЛИТВИНА – то я ніколи не бачив його на території Міністерства, і він взагалі ніколи не був у Міністерстві, тим більше, що в якийсь там неробочий час», - сказав М.ДЖИГА.

Стосовно колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, то М.ДЖИГА сказав, що в нього не було з Президентом особистих контактів. «З колишнім Президентом держави КУЧМОЮ в мене ніколи не було особистих контактів, зустрічей «один на один» - були розмови або в присутності міністра (Кравченка – УНІАН), коли це стосувалось призначень або якихось доручень», - повідомив М.ДЖИГА.

Він згадав, що в той день, коли зник Г.Гонгадзе, в авіакатастрофі загинув тодішній перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородіч. І у цей день М.ДЖИГА, за його словами, був у Вінниці. «До речі, в той час, коли зник Гонгадзе, це було 16 вересня 2000 року, в цей час якраз загинув наш колега Бородіч Леонід Васильович в авіакатастрофі, він літав на спортивному літаку – і це було в один день. Ця звістка мене застала у Вінниці, де був скоєний жахливий злочин – вибух у ліфті, і я за доручення міністра знаходився тут (у Вінниці – УНІАН.), і тільки у понеділок я приїхав у Київ на похорон Бородіча. Тобто, бути присутнім після зникнення або після вбивства Гонгадзе при якійсь розмові я фізично не міг», - повідомив М.ДЖИГА.

Він не виключає, що ця справа має політичний підтекст. «Адвокат ТЕЛИЧЕНКО відстоює інтереси Мирослави ГОНГАДЗЕ, з якою я декілька разів судився, вигравав позови по різним питанням. І я думаю, що ця справа має політичний підтекст, тим більше, що ось незабаром починається передвиборча кампанія», - додав М.ДЖИГА.