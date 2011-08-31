Науковці заявляють, що в діях Тимошенко відсутній склад злочину

Вітчизняні науковці на основі аналізу матеріалів кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, зробили висновки, що в її діях відсутній склад злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам під час судової перерви повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ.

Зокрема, за його словами, він отримав науково-консультаційний висновок щодо постанови про притягнення Ю.ТИМОШЕНКО як обвинуваченої від завідуючого кафедрою кримінального права та кримінології Національного університету ім. Шевченка професора Петра АНДРУШКА, в якому, серед іншого, зазначається: «Аналіз матеріалів справи, як вони викладені в обвинувальному висновку, дає підстави для висновку, що в діях ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівни відсутній склад злочину, передбачений ст. 365».

Як зазначив адвокат, в цьому висновку дається чітке його обгрунтування, а також підкреслюється, що прем’єр-міністр мав право видавати відповідні газові директиви, що вона діяла в рамках чинного законодавства і жодних порушень закону, які можуть бути оцінені в рамках кримінального законодавства, вона не допустила.

Більше того, продовжив Ю.СУХОВ, у висновку чітко зазначається, що за результати господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» прем’єр-міністр України не може нести жодної відповідальності, а відповідно - відсутній причинний зв’язок між наданням директив і нібито завданням якоїсь шкоди цьому підприємству.

В контексті сказаного Ю.СУХОВ наголосив, що цей висновок буде доданий до матеріалів справи, «оскільки це є думка фахівця найвищого рівня в Україні».

Крім того, враховуючи висновок, захист Ю.ТИМОШЕНКО подасть клопотання про закриття кримінальної справи стосовно екс-прем’єр-міністра у зв’язку з відсутністю у її діях складу злочину.

У свою чергу інший адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ поінформував, що захист має в своєму розпорядженні ще один висновок від експертної групи «Альтернатива», яку очолює колишній голова Київського науково-дослідного інституту. За словами М.СІРОГО, цей висновок також зроблений експертами за матеріалами справи і в ньому також зазначається, що жодних порушень чинного законодавства при укладені газових контрактів не було і жодної економічної шкоди немає.

«Адже всі посилання (органу досудового слідства – УНІАН) на міждержавні угоди є необгрунтованими, оскільки міждержавні угоди між Україною і РФ стосуються виключно транзиту російського газу територією України і жодним чином не стосуються закупівлі російського газу для внутрішніх потреб України, а тому змішування цих понять є безпідставним в контексті цієї кримінальної справи», - сказав М.СІРИЙ, посилаючись на другий висновок експертів.