Тимошенко закликає студентів бути в аудиторіях, а не на мітингах

Юлія ТИМОШЕНКО закликає студентів 1 вересня бути в аудиторіях, а не на мітингах. Про це йдеться у вітанні з нагоди Дня знань, розміщеному на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр-міністр вітає студентів, школярів, вчителів, викладачів, випускників, першокласників, мам, татусів, бабусь і дідусів зі світлим і добрим святом: «Я вітаю вас з цим чудовим днем. Хай у вас усе буде добре, все складеться у житті і виповняться найзаповітніші мрії!».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО окремо звертається до студентів: «Ви – авангард суспільства, який не зламає будь-яка диктатура і будь-які залякування. Але все одно, я закликаю вас першого вересня бути в аудиторіях, а не на площах та мітингах. Бо ваші знання та гарна освіта – це те, що необхідно для успіху нашої країни в світі!».

«Незважаючи на те, що сьогодні в Україні не все так добре, як хочеться, ми неодмінно побудуємо красиву, демократичну, сильну і щасливу державу. І будувати її будете ви – розумні та інтелектуальні», - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО.