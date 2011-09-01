Кірєєв відмовився дослідити відеозапис очної ставки Тимошенко з Дубиною

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовився дослідити на судовому процесі відеозапис очної ставки екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з колишнім головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя не задовольнив відповідне клопотання адвоката Олександра ПЛАХОТНЮКА, яке він заявив напередодні та зареєстрував у канцелярії суду.

«Враховуючи, що досліджені всі матеріали справи, у задоволенні клопотання відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вважає абсурдним рішення суду на вимогу сторони державного обвинувачення долучити як речовий доказ у справі відеозапис програми Шустер live.

«Обвинувачення залучило у якості доказу ток-шоу Шустер live, а нам відмовлено у дослідженні відеозапису очної ставки з ДУБИНОЮ, яка є дуже важливою, оскільки у протоколі допиту є відмінності", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокат Юрій СУХОВ вважають, що під час її очної ставки з О.ДУБИНОЮ було порушено її право на захист.