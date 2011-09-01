Литвин коментує покази Пукача: треба просто жити і терпіти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН назвав «маячнею» свідчення колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у Печерському райсуді Києві щодо замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції у Новоград-Волинському, коментуючи на прохання журналістів покази колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА про те, що замовниками убивства Г.Гонгадзе були екс-Президент Леонід КУЧМА, покійний глава МВС Юрій Кравченко і на той час глава Адміністрації Президента В.ЛИТВИН.

За словами В.ЛИТВИНА, він не вважає за потрібне «коментувати маячню людей, які заявляють про свою чергову месіанську роль».

На думку В.ЛИТВИНА, у цьому наразі немає жодної потреби.

«У цьому я не бачу потреби, бо, як казала одна мудра людина, є два життя – те, яким живе власне той чи інший громадянин, і те життя, яке йому приписують або вигадують. Повірте, ця тема щодо ПУКАЧА не має жодних підстав для звучання, і коментувати мені щось, і говорити, що це неприємне питання, я не бачу жодної потреби, і не бачу для цього ніякої основи. Треба просто жити і терпіти», - сказав голова ВР.

Він також зазначив, що ходитиме на засідання суду з розгляду справи проти О.ПУКАЧА, якого звинувачують у вбивстві Г.Гонгадзе, якщо його туди викликатимуть.

«Я думаю, що це - у згаданому контексті щодо ПУКАЧА - взагалі дивна постановка питання, і якщо мене викликатимуть в суд, то буду точно туди ходити, точно так само як я відповідні покази давав Генпрокуратурі, і до мене запитань відповідних з цього приводу не виникало», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР також нагадав журналістам, що «періодично його намагаються скомпрометувати, і, образно кажучи, прибити до землі».

Водночас, В.ЛИТВИН вважає, що заявами про замовників убивства Г.Гонгадзе О.ПУКАЧ намагається себе захистити. «Я думаю, відносно О.ПУКАЧА, що це просто така його лінія захисту», - сказав спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, представник інтересів у суді вдови журналіста М.ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, що О.ПУКАЧ на засіданні Печерського суду у вівторок, 30 серпня, назвав ті ж прізвища замовників убивства Г.Гонгадзе, які називав у ході досудового слідства, зокрема, Л.КУЧМИ, Ю.Кравченка і В.ЛИТВИНА.

Крім того, за її словами, О.ПУКАЧ заявив, що, вбивши Г.Гонгадзе, він урятував Україну від конституційного перевороту.