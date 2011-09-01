Тимошенко: тепер справу можна закрити

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про залучення двох висновків, які стосуються відсутності збитків НАК «Нафтогаз України» та «Укртрансгаз», а також кримінально-правової оцінки дій колишнього голови українського уряду, яка звинувачується у перевищенні службових повноважень під час підписання газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив після обговорення відповідних клопотань захисту Ю.ТИМОШЕНКО.

«Суд постановив: задовольнити клопотання захисту», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Зокрема до справи долучено економічний висновок Центру судових експертиз «Альтернатива» щодо відсутності збитків, завданих компаніям НАК «Нафтогаз України» та «Укртрансгаз» внаслідок підписання в 2009 році газових угод, а також кримінально-правовий висновок професора кафедри кримінального права Київського національного університету імені Шевченка Петра АНДРУШКА щодо оцінки дій тодішнього прем’єр-міністра при врегулюванні газової кризи 2009 року.

«Це висновки людей, які мають високофахову освіту, економісти, вчені, які замість прокуратури зробили дуже важливу роботу», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, висновки Центру судових експертиз «Альтернатива» зроблені на підставі аналізу контрактів на постачання природного газу у 2008 і 2009 роках для технічних потреб. За її словами, цей аналіз свідчить про відсутність збитків, які інкримінуються їй Генеральною прокуратурою. «Збитків не існує і їх не можливо по бухгалтерським документам, які є в НАК «Нафтогаз України» і «Укртрансгаз», розрахувати», - сказала вона.

На думку екс-прем’єра, головуючий у справі суддя після долучення цих висновків до справи, на їх підставі має припинити кримінальну справу за відсутністю в її діях складу злочину.