Кірєєв вигнав Шкіля за фото Северінсен

У судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву на 20 хвилин для примусового видалення із зали народного депутата України Андрія ШКІЛЯ (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

Як передає кореспондент УНІАН, представники судової міліції «Грифон» увійшли до зали судового засідання та, незважаючи на присутність іноземних спостерігачів у залі, розсунули лавки та почали примусово виводити А.ШКІЛЯ. Цьому намагалися перешкодити народні депутати Юрій ОДАРЧЕНКО і Олександр СОЧКА, яких також вивели із зали суду.

За цим процесом спостерігала колишній доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН.

Конфліктна ситуація виникла після того, як Х.СЕВЕРІНСЕН увійшла до зали, а А.ШКІЛЬ сфотографував цей момент. Суддя Р.КІРЄЄВ розцінив це як порушення правил поведінки у судовій залі та оголосив рішення про видалення народного депутата з судового процесу до завершення розгляду справи.

Наразі депутати Ю.ОДАРЧЕНКО та О.СОЧКА вже повернулися до зали суду.