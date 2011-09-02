Северінсен вважає, що підстав тримати Тимошенко під вартою немає

Колишній доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ханне СЕВЕРІНСЕН здивована і стурбована сьогоднішніми діями міліції в залі судового засідання у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка із застосуванням сили примусила народного депутата Андрія ШКІЛЯ звільнити приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві після сьогоднішнього відвідування судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО в Печерському райсуді Києва.

«Я була дуже здивована і зараз я дуже стурбована тим, що побачила», - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Родіон КІРЄЄВ прийняв рішення про примусове видалення із зали суду народного депутата А.ШКІЛЯ (фракція «БЮТ-Батьківщина») до завершення судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО.

Представники судової міліції «Грифон», незважаючи на присутність в залі іноземних спостерігачів, розсунули лави і стали примусово виводити А.ШКІЛЯ. Цьому намагалися перешкодити народні депутати Юрій ОДАРЧЕНКО і Олександр СОЧКА, яких також вивели із залу суду.

Х.СЕВЕРІНСЕН також вважає, що підстав для тримання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під вартою немає.

«Я сьогодні змогла прийти до суду і побачити власними очима, що там відбувається. Захист намагається довести, що не потрібно тримати Юлію Володимирівну у тюрмі, що справа може продовжуватися без її арешту. Я також вважаю, що немає ніяких причин, щоб тримати Юлію Володимирівну за гратами», - підкреслила Х.СЕВЕРІНСЕН.

«Зараз я зачекаю, хочу побачити, що суддя вирішить з цього приводу… Мені цікаво дізнатися, що ж вирішить суддя», - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН, додавши при цьому, що вона не бачить ніяких аргументів для того, щоб тримати екс-прем’єра під вартою. «Але я бачу, що цей суддя їх знаходить», - зазначила вона.