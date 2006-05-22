”Нафтогаз” спробує аргументувати підвищення цін на газ. Круглий стіл

12-00 - Відбудеться круглий стіл НАК "Нафтогаз України" на тему: "Чому підвищується ціна на газ?". Учасники: член правління НАК "Нафтогаз України", начальник департаменту ресурсів нафти і газу Микола Гончарук, виконуючий обов`язки директора з фінансових і інвестиційних питань НАК "Нафтогаз України", начальник департаменту економіки і цінової політики Ярослав Диковицький, голова профспілки працівників нафтової і газової промисловості України Олександр Попіл. Запрошуються до участі опоненти НАК "Нафтогаз України" з цього питання (вул. Рейтарська, 8/5-А).