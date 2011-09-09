У Нашій Україні бояться, що Луценко не доживе до вироку

Фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» і «БЮТ-Батьківщина» заявляють про продовження політичних репресій в Україні проти опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО наголосив, що «політичні репресії проти опозиції стають все більш жорстокими і зухвалими, влада не зважає на ні що».

За його словами, проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА «застосовуються тортури» й існує загроза його життю.

«Колишнього міністра внутрішніх справ продовжують тримати за гратами, незважаючи на «цілий букет» тяжких хвороб. Його стан погіршується з кожним днем і може призвести до фатальних наслідків. Але влада не збирається лікувати, навпаки, вона свідомо йде на фізичне знищення непокірного опозиціонера», - підкреслив М.МАРТИНЕНКО.

Він зазначив, що стоїть питання про те, «чи доживе він (Ю.ЛУЦЕНКО – УНІАН) до вироку, а цей вирок буде виправдальний».

НУ-НС вимагає від влади негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА з-під варти і надати йому можливість для повноцінного лікування у спеціалізованому закладі.

М.МАРТИНЕНКО також наголосив, що на днях було арештовано, «як в 1937 році», на очах у доньки керівника Донецької обласної організації партії «Фронт Змін» Олександра ЯРОШЕНКА.

У свою чергу голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що парламент має звернутися до правоохоронних органів щодо інформації з даного приводу.

Крім того, народний депутат України Роман ЗАБЗАЛЮК (фракція «БЮТ-Батьківщина») наголосив, що у діях екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яку звинувачують у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році, «не було жодного складу злочину».

«А її справа вже давно вийшла за межі правового поля і носить виключно характер політичної розправи», - наголосив він.

За словами депутата, «відкрита так звана кримінальна справа проти Юлії ТИМОШЕНКО відверто сфальшована, в діях Ю.ТИМОШЕНКО не було жодного складу злочину, перевищення повноважень чи будь-яких інших протизаконних дій».