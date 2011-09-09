Лукашенко не збирається вести переговори з опозицією

Президент України Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що не має наміру вести переговори з опозицією.

Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідання Центрального автовокзалу в Мінську, повідомляє державне агентство БЕЛТА.

"Вони сиділи під віником, ділили ці "зелені", які їм кинули з-за кордону, і тут раптом почули, що ЛУКАШЕНКО щось сказав. Вони це сприйняли як переговори з опозицією. Я про переговори не говорив і говорити не збираюся. Я ні з ким із них не збираюся переговорюватися", - заявив О.ЛУКАШЕНКО

Він пояснив, що пропонував різним громадським силам і рухам сісти за круглий стіл, обговорити існуючі проблеми і внести розумні пропозиції.

"Весь політичний спектр повинен бути представлений - і союз жінок, і профспілки, і наші, і не наші, і вони, від влади хтось буде. Якщо за цим круглим столом буде вироблено щось добре, позитивне, ми із задоволенням це сприймемо. У нас влада не закостеніла", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня, виступаючи на нараді педагогічного активу в Мінську, О.ЛУКАШЕНКО запропонував "усім розсудливим і тим, хто любить свою країну людям, до якого б політичного табору вони не належали, сісти за круглий стіл, подивитися один одному в очі й реально оцінити, хто чого вартий і що може зробити для ефективного покращення ситуації в країні".