До Тимошенко удесяте замість лікаря прислали комісію

Державна пенітенціарна служба України заявляє, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО в чергове відмовилася від запланованого обстеження медкомісією Міністерства охорони здоров’я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як поінформує прес-служби, «суддею Печерського районного суду м. Києва Р.КІРЄЄВИМ 6 та 7 вересня п.р. було знову надано дозволи на проведення комісійного медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО медпрацівниками закладів МОЗ України (в тому числі її особистим лікарем та медичною сестрою) на території Київського слідчого ізолятора».

«Проте сьогодні, - інформує далі прес-служба, - 9 вересня п.р., як і раніше, ув’язнена Ю.ТИМОШЕНКО письмово відмовилась від запланованого медичного обстеження фахівцями МОЗ України».

«В свою чергу керівництво СІЗО письмово повідомило ув’язнену Ю.ТИМОШЕНКО, що всі дії персоналу установи та створеної медичної комісії МОЗ України відповідають вимогам діючого законодавства і не порушують її особисті права, зокрема щодо гарантій конфіденційності отриманої медичної інформації», - зазначає прес-служба і додає: «Одночасно керівництво СІЗО в чергове попередило ув’язнену про особисту відповідальність за стан здоров’я при її відмові від проведення запропонованого медичного обстеження».