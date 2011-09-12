Проти Волги порушили ще одну кримінальну справу

Генеральна прокуратура України порушила проти колишнього голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василя ВОЛГИ ще одну кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, в ході розслідування кримінальної справи за обвинуваченням голови Держфінпослуг у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин), ч. 3 ст. 368 (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, що обіймають відповідальні пости, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, встановлено, що останній у 2010 році прийняв на державну службу до Держфінпослуг особу, яка надавала йому послуги водія та одержувала державні кошти як заробітну плату на посаді головного спеціаліста одного із відділів.

Стосовно вказаних осіб Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим положенням) Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство.

Довідка УНІАН. В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила проти В.ВОЛГИ кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, що обіймають відповідальні пости, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.ВОЛЗІ у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.