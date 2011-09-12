Азаров: ми не мали іншого вибору

Прем`єр-міністр України Микола Азаров зазначив, що оренда бази Чорноморського флоту РФ в Севастополі була подовжена тому, що Україна не мала іншого вибору.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню Le Figaro, повідомляє сайт Партії регіонів.

«Скарбниця була порожня, становище гірше, ніж у Греції сьогодні, співпраця з МВФ перервана. У тих умовах ми не могли дозволити собі фінансувати підвищення тарифів, нав`язане нам у рамках угоди, підписаної Ю.Тимошенко. Тоді ми звернулися до російської влади, і було знайдене це рішення.

Сьогодні ми підтверджуємо свою відданість партнерським відносинам з Росією, з якою нас зв`язує спільна історія і щодо якої ми ніколи не проводили ворожу політику.

Але я повторюю, що наш шлях до євроінтеграції - це наш стратегічний вибір. Ми поділяємо демократичні цінності Європи. Вони - гарантія стабільного розвитку України», - підсумував Микола Азаров.