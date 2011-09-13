Круглий стіл «Правосуддя по-українськи»

У середу, 14 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Правосуддя по-українськи» за участю адвокатів фігурантів резонансних судових процесів. Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Оцінка представниками захисту ходу резонансних справ; 2. Наскільки дотримуються права підозрюваних в ході судових процесів? 3. Оцінка політичного чинника в резонансних кримінальних справах. Учасники круглого столу: 1. Сергій ВЛАСЕНКО – адвокат екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. 2. Ігор ФОМІН – адвокат екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА і екс-міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА. 3. Оксана ДИТИНКО – адвокат екс-першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНИЙЧУКА. 4. Євген СОЛОДКО – адвокат екс-глави Держфінпослуг Василя ВОЛГИ. 5. Сергій ФРОЛЬКІС – адвокат колишнього в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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