Круглий стіл «Правосуддя по-українськи»
У середу, 14 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Правосуддя по-українськи» за участю адвокатів фігурантів резонансних судових процесів.
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Оцінка представниками захисту ходу резонансних справ;
2. Наскільки дотримуються права підозрюваних в ході судових процесів?
3. Оцінка політичного чинника в резонансних кримінальних справах.
Учасники круглого столу:
1. Сергій ВЛАСЕНКО – адвокат екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
2. Ігор ФОМІН – адвокат екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА і екс-міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА.
3. Оксана ДИТИНКО – адвокат екс-першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНИЙЧУКА.
4. Євген СОЛОДКО – адвокат екс-глави Держфінпослуг Василя ВОЛГИ.
5. Сергій ФРОЛЬКІС – адвокат колишнього в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).