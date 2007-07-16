Симоненко побачив у кишенях ”любих друзів” народних 13 мільярдів

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури розслідувати факти невиплати пільг і компенсацій громадянам України Віктором ЮЩЕНКОМ, Юлією ТИМОШЕНКО та Юрієм ЄХАНУРОВИМ під час їхнього прем’єрства.

Як повідомляє прес-служба КПУ, П.СИМОНЕНКО від імені Компартії звернувся до Генпрокуратури “з вимогою розслідувати факти навмисного порушення ст. 22 Конституції України та злочинного зловживання службовим становищем з боку громадян В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВА щодо відмови від фінансування пільгових категорій населення під час, коли вони по черзі очолювали Кабінет міністрів України”.

Водночас, у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті КПУ не згадується прізвище Віктора ЯНУКОВИЧА, під час двох прем’єрств якого пільги, поновлені рішенням Конституційного суду від 9 липня 2007 року, також не виплачувались.

Коментуючи рішення КС, П.СИМОНЕНКО підкреслив, що практика відмови від фінансування законних пільг ветеранам війни і праці, інвалідам, людям, які потребують піклування з боку держави, посилаючись на нестачу грошей у бюджеті, була започаткована саме прем’єр-міністром В.ЮЩЕНКОМ.

“Тоді, у 2000 році, за ініціативою прем’єра В.ЮЩЕНКА та його уряду, паливно-енергетичний блок якого очолювала відома “філантропка і меценатка” за чужий рахунок Ю.ТИМОШЕНКО, і була започаткована сумнозвісна практика зупинки законних виплат пільговикам, мотивуючи це нестачею бюджетних коштів. Фактично, тільки за один 2000 рік з кишень найбільш незахищених верств населення було витягнуто і перекладено до кишень ющенків, тимошенків і інших “любих друзів” 13 мільярдів гривень”, - заявив лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО також звернув увагу на те, що і наступні уряди, у першу чергу Ю.ТИМОШЕНКО, а потім і Ю.ЄХАНУРОВА, не відмовилися від практики скасування “пільгових законів”, “викреслюючи з державних бюджетів рядки, які передбачали покращення матеріального стану мільйонів українських сімей”.