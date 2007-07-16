В УНП вважають, що Герман - погана актриса

Заступник голови Української народної партії Ярослав ДЖОДЖИК сумнівається в щирості представниці Партії регіонів Ганни ГЕРМАН, яка закликала своїх однопартійців на партійному з’їзді "не обирати таких політиків” як Олег КАЛАШНИКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це Я.ДЖОДЖИК сказав, коментуючи слова А.ГЕРМАН, висловлені нею в ефірі «5 каналу». “Доброю міною при поганій грі” вважає Я.ДЖОДЖИК заклики Г.ГЕРМАН не голосувати за однопартійця О.КАЛАШНИКОВА, який привселюдно побив журналістів телеканалу „СТБ” рік тому. Представник УНП нагадав, що Г.ГЕРМАН закликала "не обирати таких політиків”, як КАЛАШНИКОВ, оскільки їй „страшно від таких коллег” і вона „не готова жити в такій демократії”.

«Сумнівно, що „регіоналів” замучили докори сумління, - зазначив Я.ДЖОДЖИК. - Інакше б партійне керівництво давно б уже виключило КАЛАШНИКОВА з лав Партії регіонів. Натомість через рік після бійки, влаштованої депутатом, країну все ще годують обіцянками прийняти рішення через місяць – через два”. За словами Я.ДЖОДЖИКА, „такі маневри нічого, окрім обурення не викликають”. „Партія регіонів відстоює свободу слова лише перед виборами, і лише на словах».