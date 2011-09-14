Луценко лишається в СІЗО, бо немає вказівки, в яку лікарню везти

Колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА не можуть вивезти із СІЗО до лікарні через відсутність вказівки Міністерства охорони здоров’я, в який саме медичний заклад його необхідно відправити для обстеження та лікування.

Про це УНІАН повідомив брат екс-міністра Сергій ЛУЦЕНКО з посиланням на народного депутата Юрія ГРИМЧАКА, який щойно відвідав Ю.ЛУЦЕНКА в СІЗО.

«Рішення суду (про направлення екс-міністра до медичного закладу – УНІАН) є, дозвіл СІЗО є, але чомусь немає вказівки Міністерства охорони здоров’я, куди його везти», - сказав С.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що Ю.ГРИМЧАК поїхав у Міністерство охорони здоров’я, щоб з’ясувати це питання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Державної пенітенціарної служби України розповсюдила повідомленні, що Печерський районний суд Києва 13 вересня надав дозвіл на інструментальне дообстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА за межами СІЗО.

Рішення прийнято у рамках виконання рекомендацій комісії Міністерства охорони здоров’я України відповідно до запиту керівництва Київського слідчого ізолятора.

Проведення зазначеного дообстеження планується здійснити найближчим часом на базі одного із спеціалізованих медичних закладів охорони здоров’я Києва у складі комісії МОЗ України.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

Дружина Ю.ЛУЦЕНКА неодноразово заявляла про погіршення стану його здоров’я.

1 вересня дружина екс-міністра внутрішніх справ України І.ЛУЦЕНКО повідомила, що лікарі констатували у її чоловіка цироз печінки.