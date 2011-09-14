Азаров ще раз спробує пояснити МВФ, що він - не самогубця

Уряд України на переговорах з МВФ відстоює збереження цін на газ для населення на поточному рівні.

Про це повідомив перший віце-прем`єр України Андрій Клюєв на брифінгу у середу, 14 вересня, у Києві.

«Те, що стосується цін на газ для населення, ми зараз ведемо переговори (з МВФ - ред.) для того, щоб залишити ціну на газ на тому рівні, який зараз є», - цитує віце-прем`єра ZN.UA.

За його словами, уряд заклав у проекті держбюджету на 2012 рік "погашення різниці у ціні".

Як повідомлялося, раніше голова НБУ Сергій Арбузов в ексклюзивно інтерв`ю ZN.UA повідомив, що головною перешкодою для отримання кредиту МВФ залишилися ціни на газ. Він також висловив думку, що на сьогодні різке підвищення тарифів буде рівносильне "політичному самогубству".