Азаров ще раз спробує пояснити МВФ, що він - не самогубця

16:28, 14 вересня 2011
Політика
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У прем`єра є фінт в загашнику

Уряд України на переговорах з МВФ відстоює збереження цін на газ для населення на поточному рівні.

Про це повідомив перший віце-прем`єр України Андрій Клюєв на брифінгу у середу, 14 вересня, у Києві.

«Те, що стосується цін на газ для населення, ми зараз ведемо переговори (з МВФ - ред.) для того, щоб залишити ціну на газ на тому рівні, який зараз є», - цитує віце-прем`єра ZN.UA.

За його словами, уряд заклав у проекті держбюджету на 2012 рік "погашення різниці у ціні".

Як повідомлялося, раніше голова НБУ Сергій Арбузов в ексклюзивно інтерв`ю ZN.UA повідомив, що головною перешкодою для отримання кредиту МВФ залишилися ціни на газ. Він також висловив думку, що на сьогодні різке підвищення тарифів буде рівносильне "політичному самогубству".

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