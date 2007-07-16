В УНІАН відбудеться інтернет-прес-конференція Анатолія Кінаха

17 липня о 12-30 в УНІАН відбудеться інтернет-прес-конференція з можливістю приймати запитання від користувачів Інтернет (за адресою http://unian.net/ukr/press/press-1236.html), з веденням текстового протоколу в режимі реального часу і прямої реал-аудіо-трансляції міністра економіки Анатолія Кінаха на тему: “Сучасний стан економіки країни: виклики та перспективи” (вул.. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 226-23-17, 253-80-30.