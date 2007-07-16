Ставнійчук: ЦВК повинна дати старт 2 серпня
Заступник Балоги застерігає від політичних оцінок
|Марина Ставнійчук
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента України в Центрвиборчкомі Марина СТАВНІЙЧУК сьогодні журналістам.
«ЦВК відповідно до законодавства ухвалює рішення про початок виборчого процесу не пізніше ніж за 60 днів до дня голосування», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.
Разом з тим, за її словами, ЦВК може й раніше ухвалити відповідне рішення.
«Очевидно, й для всіх це є фактом, що дострокові вибори відбудуться 30 вересня, тому цілком зрозумілою й прорахованою є дата 2 серпня», - додала вона.
М.СТАВНІЙЧУК також вважає, що члени ЦВК не повинні давати політичні оцінки ситуації. «Члени ЦВК повинні керуватися Конституцією й законами», - підкреслила вона.
За її інформацією, з наступного тижня Центрвиборчком майже в повному складі повертається до виконання своїх обов`язків після чергових відпусток.