Ставнійчук: ЦВК повинна дати старт 2 серпня

Центральна виборча комісія відповідно до виборчого законодавства України повинна оголосити про початок виборчої кампанії не пізніше 1-2 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента України в Центрвиборчкомі Марина СТАВНІЙЧУК сьогодні журналістам.

«ЦВК відповідно до законодавства ухвалює рішення про початок виборчого процесу не пізніше ніж за 60 днів до дня голосування», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Разом з тим, за її словами, ЦВК може й раніше ухвалити відповідне рішення.

«Очевидно, й для всіх це є фактом, що дострокові вибори відбудуться 30 вересня, тому цілком зрозумілою й прорахованою є дата 2 серпня», - додала вона.

М.СТАВНІЙЧУК також вважає, що члени ЦВК не повинні давати політичні оцінки ситуації. «Члени ЦВК повинні керуватися Конституцією й законами», - підкреслила вона.

За її інформацією, з наступного тижня Центрвиборчком майже в повному складі повертається до виконання своїх обов`язків після чергових відпусток.