Київ і Ашгабат домовилися про постачання туркменського газу в Україну

Київ та Ашгабат домовилися про постачання туркменського газу в Україну.

Про це виданню ZN,ua повідомили джерела у владі, за словами яких, домовленості між країнами досягнуті, залишилися деталі.

Як зазначає газета, проблема полягає у тому, що єдиний шлях, яким сьогодні туркменський газ може потрапити до України, - російська газотранспортна система, однак Росія не бажає пропускати газ в Україну по своїй території.

Як пише видання, все ж нинішня українська влада сподівається, що українсько-туркменське газове співробітництво буде відновлено, адже існує ще проект Транскаспійського газопроводу, який активно лобіюють Європейський Союз і США. Ідея Транскаспійського газопроводу полягає в тому, щоб підключити Туркменістан до проекту «Набукко», який покликаний зменшити енергетичну залежність Європейського Союзу від Росії: прокладений по дну Каспійського моря 300-кілометровий трубопровід має з`єднати Туркменістан та Азербайджан, а далі по газопроводу Баку – Тбілісі - Ерзерум туркменський газ надійде споживачам Центральної та Південної Європи.

Минулого тижня у рамках Єдиної енергетичної стратегії Євросоюз уже схвалив мандат Єврокомісії на проведення переговорів з Ашгабатом і Баку за висновком юридично зобов`язуючого договору на будівництво даного трубопроводу. За сприятливого збігу обставин у цій трубі газ може транспортуватися уже через чотири-п`ять років.

Офіційний Київ розраховує, що в разі реалізації проекту Транскаспійського газопроводу Україна стала б одержувачем туркменського газу.